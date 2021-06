Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì all’incrocio fra strada di Rosaro e via del Verde, a Terni. Coinvolti un furgone Renault Traffic ed uno scooter con in sella un giovane: ad avere la peggio è stato quest’ultimo, finito a terra e soccorso sempre cosciente – dagli operatori sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale per i rilievi di rito.

