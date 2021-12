Terni, furti a raffica a Villaggio Polymer: «Siamo preoccupati»

Furti – a segno e tentati – in serie nella zona di Villaggio Polymer, a Terni. Almeno cinque gli episodi noti e che hanno destato forte preoccupazione fra i residenti, unitamente ad altri avvenuti in aree limitrofe al quartiere. Il primo risale a qualche settimana fa, compiuto presso l’abitazione dove vive una donna. Sembrava un episodio isolato, invece negli ultimi giorni il fenomemo ha subito un’inquietante accelerazione: «Domenica 5 dicembre – racconta una residente della zona – sono state ‘visitate’ due case, il giorno seguente è stato tentato un altro furto presso un’abitazione bifamiliare, in quel caso i malviventi erano fuggiti, mentre martedì 7 dicembre, di pomeriggio, hanno messo a segno un ‘colpo’ in un’altra casa». I ladri agiscono anche di giorno, in orari che vanno dal primo pomeriggio a poco prima dell’ora di cena: «In diversi casi – spiega la donna – sono passati attraverso le finestre posteriori delle case, forzandole. L’impressione è che ci abbiano preso proprio di mira, con una condotta seriale che lascia preoccupati». La richiesta è, ovviamente, quella di maggiori controlli e un invito a tutti a fare la massima attenzione: «Qui ci vivono diversi anziani, in qualche caso persone che abitano da sole. Si tratta probabilmente della tipologia di persone più a rischio-furti. Chiaramente non viviamo tranquilli, visto quello che sembra un vero e proprio accanimento».

Condividi questo articolo su