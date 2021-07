Terni, futuro Petrucci: ipotesi Superbike con la Ducati

Ancora MotoGp ma in un team diverso? Rimanere in Ktm in qualità di collaudatore? O passaggio in Superbike? Tutto da decifrare il futuro di Danilo Petrucci dopo le difficoltà della stagione in corso con la casa austriaca ed il rischio per il 2022 di dover ripartire altrove. Sul tavolo – nulla di concreto al momento – anche un ritorno con il gruppo di Borgo Panicale per correre il mondiale in Superbike, come lanciato nella giornata odierna dal portale corsedimoto.it.

Parla il manager

La Ktm ha già annunciato da settimane la promozione di Remy Gardner in MotoGp e per il ternano non è certo una buona notizia: «Stiamo parlando con un paio di squadre», ammette il manager del 30enne, Alberto Vergani. «L’ipotesi collaudatore per la RC16? L’abbiamo sentita da Speedweek, nel caso valuteremo». Resta il fatto che il 9 del team Tech3 è in attesa di conoscere le decisioni della casa austriaca: con ogni probabilità se ne parlerà ad agosto.

L’ipotesi

In tutto ciò entra il discorso del ritorno con la Ducati per il mondiale 2022 in Superbike, ipotesi per ora né smentita né confermata: alla base dell’opzione ci sarebbero gli scarsi risultati di Scott Redding. Tutto dipenderà dall’ultima parte di stagione in MotoGp: serve un deciso cambio di passo – la moto non aiuta – per il ternano.