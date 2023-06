Terni, gara per il percolato discarica Valle: sfida a due, ci provano da Macerata

di S.F.

La Eco2000 Sas di Andrea Pula – sedi tra Magione e Roma – e la marchigiana Trasporti ecologici Cirioni Arduino Srl di Macerata. Sono le due società che si sono fatte avanti per la gara europea del Comune di Terni per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto all’ex discarica di rifiuti urbani in località Valle. Lunedì mattina a palazzo Spada l’apertura delle buste amministrative con protagonisti il responsabile dell’ufficio appalti Luca Tabarrini e la Rup, l’ingegnere Giorgia Imerigo della direzione ambiente.

GIUGNO 2020: LO ‘STRAVOLGIMENTO’ DELLA GARA

Le cifre

Il valore stimato dell’appalto è da 447.500 euro, l’appalto ha durata biennale e l’aggiudicazione ci sarà con il minor prezzo. Quantità previste? Quello medio stimato da trasportare è di circa 30 tonnellate al giorno per sei volte a settimana, mentre quello annuo – sulla base dei dati storici – è di circa 9 mila t/anno. Da ricordare che la discarica è stata utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dal Comune di Terni e zone limitrofe dal 1978 al 1997. La Eco2000 Sas è la ditta uscente dal precedente affidamento.