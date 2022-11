Terni, gara luminarie: ‘faticoso’ via libera, 6% ribasso e oltre 120 mila euro di importo

di S.F.

Definirla una gara ‘faticosa’ e farraginosa è poco. A tal punto di riuscire a far peggio – di mezzo anche i problemi con il Mepa e la necessità di tornare ai vecchi tempi, vale a dire il cartaceo – rispetto al 2021. Fatto sta che giovedì pomeriggio a palazzo Spada è arrivata la proposta di aggiudicazione per l’appalto legato al progetto ‘Terni Luci d’Artista da Natale a San Valentino che, in origine, doveva scattare proprio venerdì 25 in occasione del Black Friday: via libera all’unica società in lizza, la Eventi.com, superstite dopo il check amministrativo di lunedì.

Alle 10.30 tutti al II piano per l’apertura – presente Andrea Barbarossa per la Eventi.com – della busta tecnica (undici pagine di relazione e un book illustrativo abbastanza corposo) e cinque ore più tardi per quella economica di fronte alla commissione composta dal dirigente Paolo Grigioni, dal funzionario tecnico Fausto Ottaviani e dal collega Gianluca Paterni, con Federico Bordoni segretario verbalizzante. C’è una curiosità: con il trascorrere del tempo l’importo a base di gara è sceso dagli iniziali 163.934 a quota 131.147,54. Motivo? Non sono stati considerati i 40 mila euro opzionali che consentivano di arrivare ad un quadro economico da 200 mila euro complessivi. Niente da fare perché al momento non c’è certezza per quell’importo.

L’aggiudicazione e la pazienza



Alla fine l’importo di aggiudicazione è risultato essere di poco superiore ai 123 mila euro per via del ribasso del 6% offerto. Nella busta contenente l’offerta economica c’erano il piano economico degli allestimenti previsti ed i dettagli relativi ai costi/oneri per la sicurezza. Affidamento in via d’urgenza – serve la determina dirigenziale – e Andrea Barbarossa in azione: corsa contro il tempo – ovviamente il caos principale non è dipeso da lui – per tentare di riprendere i giorni persi. Tanta pazienza in particolar modo per il responsabile del procedimento, il funzionario tecnico Omero Mariani. E anche per i commercianti del centro che vivranno il Black Friday senza le luminarie, fatta eccezione per chi si è attivato da solo.