Terni, Cts Poligoni di tiro: poker di atleti al mondiale di Pattaya

Una soddisfazione niente male per lo sport ternano. Ci sarà una bel ‘pezzo’ della società Cts Poligoni di tiro ai campionati del mondo di tiro dinamico sportivo in programma a Pattaya, in Thailandia: quattro atleti sono stati convocati per la rappresentativa nazionale. Si tratta di Andrea Antonelli (categoria classic senior, in questo caso ancora non certo ma inserito comunque nell’elenco), Mirko Carapacchi (production), Mauro Perugini (optic senior) e Federico Trionfetti (production), come reso noto con una missiva della Federazione – la Fitds – a firma del commissario tecnico Fabrizio Pesce. L’handgun world shoot si svolgerà dal 27 novembre al 4 dicembre.

