Terni, giornata contro l’omofobia: «Comune ancora silente»

di Senso civico, Pd, M5s, Terni Immagina

Gruppi consiliari Comune di Terni

Oggi ricorre la giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Una giornata storica, celebrata in tutto il mondo, che vede impegnate in prima linea tutte le istituzioni democratiche di ogni livello contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale.

Spiace notare per l’ennesima volta il silenzio del sindaco di Terni, assordante come quello che ha deciso di riservare al 25 aprile. Spiace notare l’assenza di significative iniziative del comune di Terni, così come accaduto per la giornata della Memoria. Questo silenzio, che fa seguito a tante ambiguità sul tema dei diritti e che si accompagna all’inerzia con cui l’amministrazione non affronta i tanti problemi dei cittadini ternani in questa drammatica fase, è imbarazzante per la nostra città.

Ricordiamo e ribadiamo l’orgoglio di essere ternani. La nostra città ha sempre dimostrato di essere contraria a ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La nostra storia non sarà certamente cancellata. Ci riconosciamo e facciamo nostre le parole del capo dello Stato. Tutti i nostri concittadini possono contare sul nostro sostegno per garantire e promuovere in ogni sede il rispetto dei diritti sociali e civili e l’uguaglianza.