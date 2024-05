Terni: giovane barista aggredita sul posto di lavoro. Individuata la presunta responsabile

Paura, sangue e botte. Serata violenta, quella di martedì, in un bar della zona fra via Curio Dentato e via della Bardesca, a due passi dal centro di Terni. Una giovane di nazionalità italiana, apparentemente in stato di alterazione e già conosciuta dal personale del locale, è entrata in cerca di birre e da lì in poi è stato un crescendo di tensione, fino all’aggressione consumata nei confronti di una dipendente, 23enne ternana, che si è fatta medicare al pronto soccorso e ha sporto denuncia ai carabinieri per quanto accaduto. Stando a quanto messo nero su bianco, la donna è entrata nel bar poco prima delle 21 chiedendo di poter andare al bagno. Quando è tornata, ha preso due birre e le ha messe sul bancone per acquistarle ma il prezzo – 6 euro in tutto – le è sembrato troppo alto per le sue tasche. Così – sempre secondo quanto riferito – ha fatto per metterne a posto una ma, contemporaneamente, ne avrebbe nascoste altre nella borsa. La barista di turno, che stava effetuando le pulizie in vista della chiusura, l’ha scoperta e ha segnalato il tutto al titolare, chiamandolo al telefono. Secondo quanto denunciato, la donna – forse convinta che la chiamata era diretta alle forze dell’ordine – ha reagisto sbattendo una bottiglia di birra sul bancone, spaccandola e ferendosi anche ad una mano. A quel punto sono stati avvertiti i carabinieri ed è scoppiato un parapiglia con la dipendente che, rimasta dietro il bancone, si è vista saltare addosso e colpire a più riprese. Lei si è difesa e per separarle è dovuto intervenire un passante che, dall’esterno, ha capito che stava accadendo qualcosa di serio. Poi la donna è fuggita, non prima – sempre secondo quanto riferito – di aver minacciato pesantemente la ragazza del bar. Quest’ultima, sotto shock, ha riferito tutto ai carabinieri intervenuti sul posto che, nel giro di poco, avrebbero individuato la protagonista del parapiglia: spetterà all’Arma riferire sul suo conto all’autorità giudiziaria, in merito ai fatti – ci sono testimoni e immagini delle telecamere – ed agli eventuali reati che le potrebbero essere contestati, fra cui – si apprende – sarebbe per il momento esclusa l’ipotesi di rapina. La barista 23enne invece è dovuta ricorrere alle cure del personale medico del ‘Santa Maria’ per le ecchimosi ed i graffi riportati, anche se forse a pesare più di tutto sono la paura, lo shock e quelle minacce a cui è difficile, impossibile non ripensare.

