Terni: operaio 33enne schiacciato da cancello

In aggiornamento

Incidente sul lavoro nella serata di martedì in via Narni, a Terni, presso il deposito dell’azienda dolciaria Sant’Angelo. Un operaio ternano di 33 anni è rimasto ferito mentre era impegnato nella chiusura a mano di un cancello scorrevole che, durante l’operazione, gli è caduto addosso. Le cause del sinistro sono da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, gli operatori sanitari del 118, la polizia di Stato ed il personale dell’ispettorato del lavoro. L’operaio 33enne è stato subito soccorso dai colleghi e consegnato alle cure dei sanitari: cosciente, avrebbe riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.