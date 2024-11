Giovane ternano si indebita per droga e la pusher minaccia la mamma per i soldi

Estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Questi i reati per i quali è stata arrestata una 52enne a Terni dalla polizia di Stato su ordine di carcerazione della procura della Repubblica.

La donna era diventata l’abituale pusher di un giovane ternano che, nel corso del tempo, aveva – spiegano dalla questura – maturato un gran debito per avere la droga. Il ragazzo non poteva più pagare e la 52enne ha reagito andando a cercare la mamma del giovane, una pensionata: «Era stata nel tempo vessata dalle sue richieste e aveva dovuto, costretta dalle minacce, a vendere alcuni oggetti di sua proprietà. Ogni qual volta pagava una parte del debito, la pusher rilasciava una sorta di ricevuta».

Alla fine la mamma non è riuscita a saldare il debito e si è rivolta alla squadra Mobile per denunciare il fatto, esibendo anche le ricevute dei pagamenti fatti. Per la 52enne pusher c’è la condanna a 7 anni di reclusione.