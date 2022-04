Terni: giovedì l’ultimo saluto alla maestra Graziella

Si terranno giovedì pomeriggio alle ore 15, nella chiesa di San Zenone Martire, i funerali di Graziella Severi, l’insegnante di danza 61enne originaria di Terni, venuta a mancare nella notte fra il 24 e il 25 aprile nella sua abitazione. Per ricordarla, è stata anche attivata una raccolta di fondi. La scomparsa dell’insegnante ha colpito i tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerla nella vita, apprezzandone le qualità umane, di educatrice e la spiccata sensibilità che ha sempre saputo trasmettere ai suoi allievi. Per lungo tempo Graziella Severi è stata impegnata in quel di Amelia, dove viene ricordata con sincero affetto da tutti.

