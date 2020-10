Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di domenica a Terni, in via Liutprando, quartiere San Giovanni. Il motivo: un grosso ramo è caduto su un’auto in sosta, un’utilitaria, danneggiandola. Gli uomini del 115, sul posto con gli agenti della polizia Locale, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’albero da cui il ramo si è staccato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

