La segnalazione giunte da residenti di strada della Civitella, zona Tuillo-Terni est. Mercoledì mattina un guasto idrico ha fatto alzare un getto d’acqua a mo’ di fontana, lungo la strada. Con tutti i disagi che ne conseguono. Cosa lamentano i residenti in particolare, oltre il danno? «Il fatto che – spiegano – questo problema va avanti da almeno un paio di anni. Vengono effettuate le riparazioi e poi la tubatura salta in un altro punto. Intanto la soluzione definitiva non c’è. Costi e sprechi sì». Da qui la richiesta di azioni definitive per evitare altri ‘geyser’ come quello di mercoledì mattina.