Terni: Harley contro auto sulla Marattana. Tre giovani in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica, sotto una pioggia battente, lungo la strada Marattana, fra Terni e Narni. L’impatto è stato fra due veicoli: un’autovettura Toyota con a bordo quattro giovani, tutti 22enni, di sesso maschile e residenti nel Ternano (B.F. le iniziali del conducente). Il secondo mezzo coinvolto è una motocicletta Harley-Davidson con in sella G.S.M.D., 66enne originario di Casarano (Lecce). Quest’ultimo – finito a terra – ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre il 118 è dovuto intervenire per i tre giovani passeggeri della Toyota, nessuno dei quali ha riportato, fortunatamente, conseguenze serie. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

