Terni, spaccia cocaina a borgo Bovio: cittadini segnalano, l’Arma arresta

Un assiduo spacciatore segnalato dai cittadini. È partita in questo modo l’operazione della sezione operativa del Nor della Compagnia di Terni che ha portato all’arresto di un 20enne di origini albanesi, da pochi mesi residente in città: il giovane era attivo nell’aria di borgo Bovio.

Cocaina e hashish

L’Arma ha deciso di approfondire la questione. Il mirino era puntato su K.A. che, dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, è stato bloccato per una perquisizione: i militari lo hanno sorpreso con diciotto dosi di cocaina già confezionate e pronte per l’immissione sulla piazza locale. In più in casa aveva 3,3 grammi di hashish. Il 20enne non svolge alcuna attività in Itaia ed il magistrato ha autorizzato l’arresto con custodia nelle camere di sicurezza del comando provinciale di via Radice. Sabato pomeriggio ci sarà la direttissima. La droga è stata sequestrata.