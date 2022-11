Terni, teatro Verdi: un under 30 direttrice operativa dei lavori. Rarità per il Comune

di S.F.

Il I stralcio funzionale della ristrutturazione del teatro Verdi da quadro economico complessivo di 8,1 milioni e appalto in via di affidamento – a metà dicembre si aprono le buste – per un valore base di 6,3 milioni. È per uno dei cantieri più attesi e complessi dell’ultimo decennio in città che si registra una curiosità/rarità per il Comune di Terni, di certo non troppo ‘giovane’ per età media dei dipendenti: la direttrice operativa sarà una donna di 29 anni, uno degli ultimi ingressi a tempo indeterminato a palazzo Spada.

TEATRO VERDI, IL PIANO TECNICO DELLE DEMOLIZIONI

LA RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO – DOCUMENTO

VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO: «RISCHIO ALTO»

LA VERIFICA DEGLI EDIFICI INTORNO: 35 MILA EURO AD ARCHITETTO DI VENEZIA

Pochissimi under 30

Si tratta di Arianna Pizzichini, originaria di Todi che festeggerà i 30 anni il prossimo 29 agosto. Ha vinto il concorso per l’unico posto da coordinatore tecnico-ingegnere civile, edile e strutturista con approvazione della graduatoria risalente al 21 dicembre 2021, quindi l’ingresso nella direzione comunale guidata da Piero Giorgini: il direttore dei lavori per la ristrutturazione sarà quest’ultimo, mentre la tuderte è stata formalizzata come direttrice operativa del maxi intervento. Basti pensare – il dato è aggiornato al 31 dicembre 2021 – che in Comune i dipendenti a tempo indeterminato under 30 sono appena tre. Un numero che, con ogni probabilità, crescerà di qualche unità con le assunzioni in arrivo con i concorsi in dirittura d’arrivo per l’anno corrente. In ogni caso la responsabilità principale dell’iter legato al teatro Verdi resta in mano al Rup, vale a dire Matteo Bongarzone.

