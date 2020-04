Terni, i vigili del fuoco aiutano l’ospedale

Ennesimo atto di solidarietà da parte dei vigili del fuoco del comando di Terni. Dopo la raccolta fondi e la distribuzione nei giorni scorsi degli aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà, lunedì mattina i pompieri si sono recati presso l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per consegnare al personale medico del reparto di terapia intensiva un piccolo contributo, frutto della raccolta effettuata tra tutti gli uomini del comando e per dimostrare la propria gratitudine al personale sanitario impegnato in questa difficile lotta. «È una goccia nel mare – commenta il comandante provinciale Giancarlo Cuglietta – ma il mare è fatto di tante piccole gocce».

