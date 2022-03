Terni: il cinghiale spunta all’improvviso e ci scappa l’incidente

Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì fra i vocaboli L’Antico e Valle Antica, fra Terni e San Gemini. Un giovane alla guida di un’autovettura è finito contro un grosso cinghiale, spuntato all’improvviso dal lato della carreggiata. L’auto ha riportato seri danni sul lato sinistro mentre il conducente è fortunatamente rimasto illeso. L’animale selvatico è invece morto in seguito al violento impatto. L’accaduto riporta per l’ennesima volta l’attenzione sulla diffusione dei cinghiali sul territorio e sulla pericolosità di alcune zone in particolare.

