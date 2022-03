Investe capriolo a Mantignana: danni e paura per una 24enne

Intervento della squadra Volante della questura di Perugia all’altezza del chilometro 20 della strada statale 728, a Mantignana, per un’auto che – condotta da una donna di 24 anni – aveva appena investito un capriolo. L’animale selvatico, saltando improvvisamente dal guardrail sul lato destro della carreggiata, le aveva tagliato la strada, rendendo inevitabile l’impatto. La giovane ha anche cercato di spostare l’animale ferito, per paura che venisse investito da altre auto, ma quando gli agenti della polizia sono arrivati sul posto era già morto. Gli stessi poliziotti si sono preoccupati di tranquillizzare la ragazza, allertando il servizio veterinario della Usl1 per il recupero della carcassa. L’autovettura è stata portata via con il carro attrezzi in ragione dei danni subiti.

Condividi questo articolo su