Terni: il liceo artistico Metelli si presenta con ‘Arte sotto le stelle’

Un evento che prevede performances di musica e arte, teatro e danza, sfilate di fashion design, proiezioni di video e mostre relative ai progetti didattici in corso. L’evento, organizzato dal liceo artistico ‘Metelli’ di Terni, è in programma venerdì 19 gennaio dalle ore 19 alle 22 nella sede di via Croce.

L’evento

La manifestazione, oltre agli studenti del liceo e alle loro famiglie, è rivolta agli studenti e ai genitori della scuola secondaria di primo grado e alla cittadinanza per comunicare la mission del liceo. Fra queste: scuola che promuove lo sviluppo delle competenze trasversali e in particolare della creatività in tutte le sue forme, partendo dal presupposto dell’unità di tutte le arti; potenziare le competenze relazionali degli studenti attraverso attività che richiedono l’organizzazione di un lavoro di gruppo, autonomia e resilienza; promuovere nei giovani il benessere e l’autostima, il senso di appartenenza e l’entusiasmo del ‘fare’ nella consapevolezza che l’efficacia orientativa e formativa della scuola si attua solo nel rispetto e nella valorizzazione di tutte le sue particolari e specifiche espressioni. Attori della manifestazione sono gli studenti stessi del liceo artistico ‘Metelli’ che esprimono personali e specifiche competenze nei diversi campi dell’arte e della creatività, ovvero nelle arti visive, audiovisive e multimediali, nel design e nelle arti performative (musica, canto, danza, teatro, happening) anche non connesse con le attività didattiche programmate.