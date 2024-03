Terni, ‘Il mondo delle persone per bene’: presentato il libro di Sauro Pellerucci

«E se il mondo si risvegliasse scoprendo di essere popolato da persone per bene? Cosa succederebbe se ognuno di noi fosse pronto a riconoscere agli altri questo status? Magari ci accorgeremmo che è già così e che la realtà ci appare peggiore di quello che è, offuscata da pregiudizi e luoghi comuni». Questi gli interrogativi alla base del libro dell’imprenditore e scrittore Sauro Pellerucci: ‘Il mondo delle persone per bene’ è stato presentato martedì pomeriggio al salone Bazzani del PalaSì, in centro a Terni. Il messaggio lanciato è quello di una società in «cui essere per bene è ciò che unisce e sa vincere su ogni forza che vuole separare». A dialogare con l’autore c’era il collega Andrea Giuli. «Le persone per bene le vedo ovunque, il mondo non è poi così malandato. Incontro giornalmente persone per bene e sono quelle che riescono a riconoscerlo», l’introduzione di Pellerucci.

Condividi questo articolo su