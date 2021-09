Compagnia carabinieri Terni, Iacovacci al comando

È il maggiore Valentino Iacovacci – laureato in giurisprudenza e scienze dell’amministrazione con master in criminologia – il nuovo comandante della Compagnia di carabinieri di Terni. Arriva dal comando di Sora (Frosinone) ed in passato è stato attivo in provincia di Nuoro in zone ad alto indice criminale, al 4° reggimento carabinieri a Cavallo e presso uno Stato maggiore della capitale. Successivamente ha lavorato nei nuclei operativi della Compagnia di Cossato (Biella) e Novara, nonché il nucleo investigativo di Cremona. Iacovacci ha origini nell’area del Circeo.

Condividi questo articolo su