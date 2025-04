‘Il tempo di un ballo’. Questo il nome dell’ultimo libro di Raffaele Federici, docente di sociologia protagonista in Bct a Terni per la presentazione.

Un connubio tra musica, danza e riflessioni sulla vita. «I racconti sul ritmo sono il più vicino possibile a quelli dell’essere umano. Ogni essere umano ha un suo tempo e deve ballare un suo ritmo. In ogni situazione deve trovare il suo passo per sopravvivere», spiega in merito. L’evento è stato organizzato dalla società Dante Alighieri Terni nell’ambito dell’Angolo dell’autore.

Il sociologo, nonché docente di sociologia dei processi culturali all’università degli studi di Perugia, ha spiegato come la sua ricerca sulla parola e sul racconto sia un tentativo di offrire nuovi strumenti per comprendere e descrivere la nostra contemporaneità. «La società Dante Alighieri è l’istituzione più prestigiosa per la tutela della lingua italiana. Oggi è necessario immaginare racconti che possano essere per lettori e scrittori un modo per trovare le parole pertinenti per descrivere la nostra contemporaneità», le parole di Federici. «Diffidate di chi non ha dubbi, ma di chi ha solo certezze e diffidate di chi si prende troppo sul serio».