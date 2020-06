Sagoma Tulipano Terni Modifica con variante

di S.F.

Uno step propedeutico alla ristrutturazione edilizia che si andrà – salvo sorprese – a sviluppare nei prossimi mesi . È quello firmato martedì dal dirigente Mauro Manciucca – per lui ultime due settimane tra palazzo Spada e ‘Pentagono’, poi scatta la pensione – nell’ottica della riqualificazione del complesso ‘Il Tulipano’, in via Dalla Chiesa: l’architetto 65enne ha dato il via libera all’autorizzazione unica per la variante parziale legata alla sagoma. A stretto giro è invece prevista la consegna del progetto definitivo.

30 OTTOBRE 2019, LA CONSEGNA DELLE CHIAVI POST AGGIUDICAZIONE

Di cosa si tratta

L’istanza della società era stata inviata ad inizio febbraio per procedere con un intervento in variante – di mezzo c’è il procedimento per il permesso di costruire – non essenziale ai vecchi titoli edilizi datati tra il 2008 e il 2016. In sostanza c’era bisogno di aggiornare il quadro della situazione sul piano della conformità alle norme urbanistiche ed edilizie: in particolar modo il focus è sullo stralcio riguardante i piani dal 3° al 21°. Bene, questo a livello tecnico. A spiegare la questione in termini ancora più semplici è lo stesso Marcangeli: «La ditta precedente aveva fatto delle modifiche e ho demolito in maniera tale da non avere problemi con l’amministrazione». La voltura dei titoli dalla Sirio srl – fa parte del gruppo guidato da Antonio Pulcini – è stata perfezionata lo scorso 9 giugno.

25 SETTEMBRE 2019, LA SVOLTA

Il progetto e l’input



In poche parole, aggiunge Marcangeli, «sono state approvate le modifiche della sagoma dell’edificio. Ora con questa variante è conforme e a norma». Novità di maggior rilievo sono attese nelle prossime settimane, forse già entro la fine di giugno: «Stiamo per presentare il progetto definitivo, preghiamo l’amministrazione comunale per far sì che sia approvato nel più breve tempo possibile». Messaggio lanciato. Questo passaggio non comporta cambiamenti per le tempistiche di ultimazione lavori.

‘IL TULIPANO’, AGONIA DAL 1976