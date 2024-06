Terni: il viaggio di Marco e Alfonso è ‘vintage’. In Croazia in sella a due Sì Piaggio

di Fra.Tor.

Ad un anno di distanza dalla sua prima avventura, un viaggio in Croazia in sella ad un motorino Sì Piaggio, Marco Ascani, titolare de La Batteria – rivenditore appunto di batterie per auto e moto a Terni – è pronto a ripeterla, questa volta accompagnato dal suo storico amico Alfonso Bazzucchi. Appassionato di scooter e collezionista di Sì Piaggio, Marco l’anno scorso si è voluto fare un regalo: «Per i miei 50 anni – racconta – ho prenotato il traghetto, i pernottamenti e in sella al motorino sono partito per questa impresa. Un’avventura particolare che, a differenza del viaggio in moto, ti permette di stare più a contatto con la natura, sentire i profumi, conoscere la gente, raggiungere le spiagge fino alla sabbia».

Marco quest’anno ha pensato di ripetere il viaggio e il suo caro amico Alfonso si è proposto per accompagnarlo. «Non è un viaggio semplice – spiega Marco – ci vuole molto spirito di adattamento, lo zaino in spalla pesa ed è difficile mantenere l’equilibrio in sella al Sì, ma Alfonso è simile a me e sono sicuro ci troveremo bene. Partiremo il 7 giugno in sella ai due ciclomotori che abbiamo ribattezzato ‘Pluto’ e ‘Muttley’, per la preparazione mi sono affidato all’officina Mariani e percorreremo alcune tra le strade più belle della Croazia, circa 350 chilometri in 5-6 giorni, toccando tre isole. Abbiamo prenotato per ora solamente il primo pernottamento, per la prima notte, il resto lo scopriremo di giorno in giorno, in base a dove saremo arrivati».