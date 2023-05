Terni: imbocca strada contromano, finisce sui veicoli in sosta e poi scappa a piedi

Danni in serie nella serata di mercoledì fra via Galvani e via Volta, a Terni. Da quanto appreso, un uomo al volante di una Volkswagen Passat station wagon ha imboccato contromano via Volta, finendo contro diverse auto in sosta. Dopodichè il conducente del mezzo è sceso ed è scappato a piedi. Sul posto si sono portati i carabinieri e la polizia Locale di Terni per ricostruire l’accaduto e individuare l’uomo al volante della Passat sulla cui identità sono in corso accertamenti. Presenti anche i proprietari dei veicoli danneggiati, sconcertati dall’accaduto.

