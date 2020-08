Incrocio Brin-Centurini ancora un incidente

Nessuna conseguenza seria per le quattro persone coinvolte nella tarda mattinata di sabato in un incidente all’incrocio tra viale Brin e viale Centurini, a Terni. A venire a contatto sono state due Panda: la prima (condotta da una donna di 77 anni e proveniente dal centro) era diretta verso l’Ast, l’altra (tre persone a bordo, alla guida un 80enne di origini marocchine) doveva proseguire lungo via Breda. Tanto spavento ma non ci sono feriti nonostante una delle auto abbia finito la propria corsa contro un palo; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco – c’è stata la messa in sicurezza. erano in zona per un altro intervento – e gli agenti della polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Non è il primo sinistro che avviene – di recente sono state segnalate problematiche relative all’impianto semaforico – in questo punto.

