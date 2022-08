Terni: impatto auto-bici a ponte Le Cave. Soccorso un 34enne

Incidente stradale nella prima mattinata di domenica in via Eroi dell’Aria, direzione centro di Terni. A venire a contatto sono state un’autovettura condotta da un 23enne (A.M. le sue iniziali) ed una bicicletta con in sella un 34enne (M.C.). Quest’ultimo, che avrebbe riportato contusioni e abrasioni, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni e quindi i colleghi della polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su