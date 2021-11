Incidente senza gravi conseguenze nella prima serata di mercoledì – poco dopo le 20 – in piazzale dell’Acciaio a Terni, a pochi passi dall’Hyperion dopo via Borsi e viale di Porta Sant’Angelo. Due le auto ad aver impattato: coinvolti una donna (M.I.) ed un uomo (M.F.), entrambi quarantenni. La prima è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso, ma non è ferita in modo serio. Sul posto gli agenti della polizia Locale e gli operatori sanitari del 118.

