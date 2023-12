Terni: importanti riconoscimenti nell’Aiga per i giovani avvocati ternani

Sabato 2 dicembre a Viterbo si è riunito il consiglio direttivo nazionale dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), che conta oltre 10 mila iscritti in tutto il Paese, per rinnovare la propria governance per il biennio 2023/2025. La sezione di Terni, guidata dall’avvocato Lorenzo De Luca, ha raccolto ancora una volta risultati importanti. L’avvocato Lucia Dominici è stata confermata in giunta, questa volta come coordinatrice dell’area centro. Un ruolo che le consentirà di supportare le regioni del centro Italia, rappresentandone le istanze. A Terni anche la guida dell’Umbria, con l’avvocato Francesco Rosella che è stato eletto all’unanimità coordinatore regionale. L’avvocato Federica Biancifiori è stata nominata responsabile dell’ufficio stampa dell’associazione, mentre gli avvocati Umberto Martella, Francesco Perquoti e Niccolò Bicchi sono stati nominati componenti di alcuni tra i più importanti dipartimenti nazionali, rispettivamente aggregazioni professionali, accesso alla professione e rapporti con il Parlamento italiano e le istituzioni forensi. Il presidente De Luca, nominato componente del dipartimento giustizia penale, esprime grande soddisfazione: «Sono orgoglioso dei prestigiosi incarichi ricevuti dai nostri rappresentanti locali – afferma – che ancora una volta mettono le proprie competenze e professionalità al servizio della giovane avvocatura. L’auspicio è di contribuire a realizzare gli obiettivi del presidente Carlo Foglieni e della nuova giunta, che ringrazio per la fiducia accordata alla nostra sezione». Da registrare, poi, la nomina dell’avvocato Antonio Barberisi nel consiglio di amministrazione della Fondazione Bucciarelli, organismo Aiga deputato alla formazione e alla divulgazione scientifica.

