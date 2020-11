Terni, arriva chiusura temporanea E45: varo nuovo viadotto

Chiusura al traffico dell’innesto tra la ss675 umbro laziale e la E45 in entrambe le direzioni dalle 13 di mercoledì fino alla mattinata di venerdì 13 novembre. In arrivo novità per la viabilità a Terni nelle prossime ore: lo stop temporaneo è dovuto al varo del nuovo impalcato in metallo che sostituira il vecchio in calcestruzzo – già demolito – sulla carreggiata nord. Lo comunica l’Anas. Il traffico sarà deviato con indicazioni sul posto.

Il sollevamento

Si tratta dei lavori di risanamento del viadotto ‘Acqua e Olio’: «Il sollevamento dell’impalcato, che ha un peso complessivo di 210 tonnellate, sarà effettuato con due speciali gru telescopiche della portata rispettivamente di 800 e 500 tonnellate», sottolinea l’Anas. Di seguito tutte le indicazioni per la viabilità.

La nota del Comune di San Gemini

«La prefettura di Terni – la comunicazione dell’amministrazione – ci informa che dalle 13 di mercoledì fino alle 17 di venerdì (in realtà l’Anas dice altro, ndR) lungo le nostre strade SR3ter (via Tiberina) e SR79 (via Ternana) si verificherà un notevole flusso di traffico a causa della chiusura della E45 per cui verranno consigliate le uscite di San Gemini Nord per chi è diretto a Sud e di Narni Scalo- San Gemini per chi è diretto a Nord».

Il traffico

– il traffico leggero proveniente da Perugia/Cesena e diretto a Orte/Roma dovrà uscire allo svincolo di San Gemini Sud (km 3,200 della SS3bis), svoltare a destra e proseguire sulla strada regionale 79 in direzione San Gemini, svoltare a sinistra e proseguire sulla SS3ter in direzione Narni, fino a immettersi sulla SS675 ‘Umbro Laziale’ in direzione Orte/Roma.

– il traffico leggero proveniente da Perugia/Cesena e diretto a Terni/Rieti dovrà uscire allo svincolo di San Gemini Sud (km 3,200), svoltare a sinistra in direzione Terni/Cesi e proseguire su via Gabelletta, via Augusto Daolio e via del Centenario per reimmettersi sulla SS675 ‘Umbro Laziale’ allo svincolo Terni Nord;

– per i mezzi pesanti proveniente da nord e diretti a sud (Terni/Orte/Roma) è consigliata la percorrenza dell’autostrada A1 tramite il casello di Valdichiana o, in alternativa, la E45 con uscita allo svincolo di San Gemini Nord, anziché San Gemini Sud.

– il traffico leggero proveniente da Orte/Roma e diretto verso Perugia/Cesena dovrà uscire allo svincolo di Narni Scalo/San Gemini (km 14,100 della SS675), proseguire sulla SS3ter verso San Gemini e immettersi sulla SS3bis allo svincolo di San Gemini Sud;

– il traffico leggero proveniente da Terni/Rieti e diretto verso Perugia/Cesena dovrà proseguire sulla SS675 ‘Umbro Laziale’ in direzione Orte, uscire allo svincolo di Narni Scalo/San Gemini (km 14,100 della SS675), proseguire sulla SS3ter verso San Gemini e immettersi sulla SS3bis allo svincolo di San Gemini Sud;

– per i mezzi pesanti proveniente da sud e diretti verso Perugia/Cesena è consigliata la percorrenza dell’autostrada A1 con uscita al casello di Valdichiana o, in alternativa, il rientro in E45 allo svincolo di San Gemini Nord, anziché San Gemini Sud.