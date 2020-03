Terni, in chiacchiere su panchina: denunciati

Ancora due denunce, a Terni, per inosservanza delle disposizioni della presidenza del consiglio dei ministri per il contenimento del coronavirus: giovedì sono scattate nei confronti di due rumeni di 69 e 60 anni, notati da una pattuglia della squadra Volante in via del Cassero, seduti tranquillamente su una panchina. Gli agenti hanno chiesto se avessero un motivo valido per trovarsi lì, essendo residenti a borgo Bovio, ma non ne avevano. Dai controlli è emerso inoltre che uno dei due aveva un rintraccio per ordine esecuzione pena e contestuale sospensione. Continuano dunque ininterrottamente le verifiche della polizia in merito al rispetto del decreto che limita gli spostamenti a motivi di necessità, lavorativi o di salute. Giovedì i controlli hanno interessato anche piazza Bruno Buozzi.

