Terni: in memoria di Alessandro Angelella si aiutano gli altri

Giornata di donazioni, quella di martedì 25 giugno, per i reparti di oncologia ed oncoematologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Il ricavato del 1° torneo di padel voluto e organizzato dagli amici di Alessandro Angelella, giovane ternano prematuramente scomparso nell’ottobre del 2021, si è concretizzato in specifici aiuti per la struttura: due colonnine di ricarica per dispositivi tecnologici/cellulari e una poltrona di assistenza. Alla cerimonia di consegna erano presenti il responsabile per le donazioni Leonardo Fausti, la caposala Cristina Proietti, il primario dell’oncologia Sergio Bracarda, la dottoressa Annalisa Guida, le infermiere Valeria Andreoli e Alessandra Fioretti, il giornalista Alberto Favilla, il collega Carlo Trappetti, Riccardo Carboni in rappresentanza degli amici più stretti di Alessandro e la famiglia tutta. Un ‘grazie’ è stato rivolto anche agli sponsor dell’evento sportivo benefico, tutte le librerie di Terni che hanno messo in palio premi, i vari partecipanti che hanno contribuito alla raccolta fondi e l’ospedale che ha supportato Alessandro Angelella nel suo percorso.

