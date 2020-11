Terni: in monopattino ubriaco e con droga. Denunciato un 35enne

Lo hanno notato sfrecciare in piena notte, fra sabato e domenica, a bordo di un monopattino in Lungonera Savoia, nonostante le restrizioni anti Covid. Per questo i carabinieri del Nor di Terni lo hanno fermato, scoprendo molto più della ‘semplice’ violazione alle norme in vigore.

L’uomo – un 35enne ternano già noto alle forze dell’ordine – dopo l’alt ha opposto resistenza al controllo. Motivo sufficiente per procedere alla perquisizione personale che ha fatto emergere la presenza di un coltello, un paio di forbici, un cacciavite ed anche un grammo di cocaina. Dulcis in fundo: dall’accertamento tramite alcoltest, effettuato in caserma, è emerso un tasso alcolemico superiore al massimo consentito. Per questo il 35enne è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e segnalato in prefettura come assuntore di droga. Scontata anche la sanzione per la violazione della normativa anti Covid.