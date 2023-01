Terni, in via del Plebiscito un restyling per puntare su arte e creatività

di S.F.

Da Milano a Terni per puntare su un proprio spazio creativo, magari da mettere a disposizione di appassionati e curiosi del settore per mostre o eventi culturali. In città non si punta solo su ristorazione, gastronomia o abbigliamento: in via del Plebiscito, a pochi passi dalla biblioteca comunale, da oltre un anno – la scia è del luglio 2021, l’avvio quattro mesi dopo – è in corso un intervento di restyling da parte di un privato per lanciare un’area dedicata alla fotografia. In particolar modo per una giovane ternana impegnata in questo mondo.

Spazio d’arte

Già dall’impatto si può intuire che è qualcosa di particolare. Il restyling riguarda il restauro ed il risanamento conservativo dei locali, tuttavia l’obiettivo è puntato sulla fotografa 24enne Matilda Trabalza come ci spiega la proprietaria: «Chi dovrebbe gestire lo spazio – sottolinea chi si sta occupando in prima battuta dei lavori, vale a dire il progettista Giorgio Trabalza e Francesca Romana Cavadini – è lei, ha frequentato lo Ied, l’Istituto europeo di design, ed ora è impegnata a Milano. Crediamo in Terni e dunque vorrebbe esporre le sue fotografie in questo locale, una sorta di laboratorio. Magari anche organizzando degli eventi, oppure per ospitare esposizioni temporanee».

Creatività

Per ora la fotografia la tiene impegnata a Milano. Poi si vedrà. Nel contempo a Terni si prepara il suo ‘angolo’: «Lo utilizzerà come studio fotografico – commenta Trabalza – e ci farà degli allestimenti, delle mostre. Con opere sue o di altri. Uno spazio vivibile in tal senso, per tutti». Se ne parlerà più avanti.