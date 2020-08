Incendio boschivo nella prima serata di venerdì nella zona di San Bartolomeo – fra San Carlo e Rocca San Zenone – nell’area est di Terni. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento le fiamme e posto sotto controllo l’incendio che è divampato in mezzo ad un piantoneto, in un’area boscata. Non si registrano danni, oltre a quelli – contenuti – subìti dalla vegetazione.

