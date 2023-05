Intervento dei vigili del fuoco, giovedì mattina, in via Cardano a Terni per un incendio che ha interessato un’abitazione posta all’ultimo piano di un palazzo. Il personale del 115 di Terni si è portato sul posto per domare le fiamme e ripristinare le condizioni di sicurezza. Utilizzata anche l’autoscala per raggiungere l’appartamento in questione. Non risultano persone coinvolte nell’accaduto.

LE FOTO