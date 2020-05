Tamponamento a tre venerdì mattina in via Lungonera Cimarelli, a Terni, fra una Lancia Y, una moto e una Fiat Doblò. Il 32enne che viaggiava in sella al motociclo, e che si è ritrovato tra le due auto, è finito a terra. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ospedale, dolorante ma cosciente: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale di Terni per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

