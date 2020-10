Terni, incidente con fuga: ok l’indagine sull’asse Francia-Italia

Un’indagine complessa, partita da un incidente stradale accaduto all’inizio di settembre fra via Bramante e via del Sersimone, e sviluppata fra l’Italia e la Francia dagli agenti della polizia Locale di Terni, ufficio incidenti e nucleo radiomobile. È quella che ha portato alla denuncia di un 89enne francese per fuga ed omissione di soccorso.

La fuga e le immagini video

L’incidente era stato un’impatto fra un’autovettura ed un motociclo, con il conducente di quest’ultimo che era finito in ospedale con 15 giorni di prognosi. Dell’auto, però, nessuna traccia visto che si era subito allontanata dal luogo del sinistro. In assenza di videocamere pubbliche o private che potessero immortalare la scena, gli agenti del comando di corso del Popolo hanno dovuto fare affidamento sulle riprese del sistema video di un autobus di linea. Da quelle è stato possibile risalire al veicolo – una Fiat Panda con targa poi rivelatasi francese – coinvolto nell’accaduto.

Indagine ‘social’

A quel punto è partita la richiesta di informazioni alla Direzione centrale della polizia criminale – servizio cooperazione internazionale – per risalire ai dati del proprietario, residente in Francia e di origini ternane, ma senza alcun domicilio in zona. Il compito, già abbastanza complesso fin lì, è parso ancora più difficile. Ma le indagini, attraverso la conoscenza del territorio ed anche dei social network, hanno consentito di risalire ad alcune conoscenze della persona che poteva essere alla guida del veicolo, fino a rintracciare un suo parente nella frazione di Cesi. Un passaggio-chiave per individuare con precisione il ‘fuggiasco’ che, una volta rintracciato, è stato deferito all’autorità giudiziaria.