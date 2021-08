Terni, incidente corso del Popolo: scooterista 85enne in ospedale

Incidente stradale martedì mattina in corso del Popolo, a Terni. Coinvolti un uomo in sella ad uno scooter ed un autocarro Asm per la raccolta dei rifiuti. In seguito all’impatto fra i due veicoli, lo scooterista (A.P. le sue iniziali, di 85 anni) è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori del 118, con successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero, comunque, preoccupanti. Sul posto sono intervenuti in prima battuta gli agenti della squadra Volante di Terni e quindi della polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

