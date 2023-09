Terni: incidente fra Collescipoli e Vascigliano. Coinvolte quattro persone fra cui due bambine

LE FOTO

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo la strada Salaria – chilometro 4 – fra Vascigliano (Stroncone) e il bivio di Collescipoli. L’impatto è stato fra una Volkswagen Golf condotta da un ternano di 21 anni (R.R. le sue iniziali) e una Fiat 500 con al volante una 43enne di Terni (A.S.) e a bordo due bambine. In seguito all’impatto entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale dal 118 ma le loro condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Le minori sono state invece visitate sul posto dai sanitari dell’ambulanza ma non hanno avuto necessità del trasporto al ‘Santa Maria’. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni, gli agenti della polizia Locale ternana per ricostruire la dinamica del sinistro e gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza.