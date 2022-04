Terni: incidente fra via Campriani e via Alterocca. Donna in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì all’incrocio fra via Campriani e via Alterocca, a Terni, nei pressi di viale Brin. L’impatto è stato fra due autovetture: una Bmw condotta da un 41enne di origini albanesi (N.M. le sue iniziali), con a bordo un connazionale 34enne (N.G.), ed una Ford con al volante una donna ternana di 33 anni (B.F.). In ospedale c’è finita quest’ultima, dopo essere stata soccorsa dagli operatori del 118. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti del comando di corso del Popolo della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su