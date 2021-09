Terni, incidente in via Narni: auto contro moto

Incidente stradale mercoledì mattina lungo via Narni, all’altezza dell’incrocio con via degli Artigiani. L’impatto è stato fra un’autovettura Citroen condotta da un uomo di 53 anni ed una motocicletta con in sella un 56enne. La prima si stava immettendo in via Narni da via degli Artigiani e la seconda procedeva lungo l’arteria principale, in direzione Narni. Ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra ma per il quale non è reso necessario l’intervento sul posto del 118: probabile che si rechi autonomamente al pronto soccorso per i necessari accertamenti. Viabilità e rilievi sono stati gestiti dagli agenti della polizia Locale di Terni.

