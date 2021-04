Terni, indagini in corso sulla morte di un 51enne

Sono in corso indagini da parte della procura di Terni e dei carabinieri del comando provinciale sulla morte di un 51enne ternano, avvenuta sabato pomeriggio all’ospedale ‘Santa Maria’. L’uomo è stato soccorso dal 118 e condotto al pronto soccorso in seguito ad un malore accusato all’interno della propria abitazione, nella zona di vocabolo Trevi, ma i sanitari del nosocomio non sono riusciti a salvargli la vita. Dell’accaduto è stato informato il pm di turno, Matthias Viggiano, e la salma del 51enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso. Scontati sia l’autopsia che gli esami tossicologici per accertare nel dettaglio le cause del decesso.

