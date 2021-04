Terni, muore 51enne ai domiciliari: si indaga sulle cause

Sono in corso indagini da parte della procura di Terni e dei carabinieri del comando provinciale sulla morte di un 51enne ternano, avvenuta sabato pomeriggio alle 17 all’ospedale ‘Santa Maria’. L’uomo, agli arresti domiciliari nella propria abitazione di vocabolo Trevi e già noto per problemi di tossicodipendenza, è stato soccorso dal 118 e condotto al pronto soccorso in seguito ad un malore accusato in casa nel corso della mattinata, ma i sanitari del nosocomio non sono riusciti a salvargli la vita. Dell’accaduto è stato informato il pm di turno, Matthias Viggiano, e la salma del 51enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso. Scontati sia l’autopsia che gli esami tossicologici per accertare nel dettaglio le cause del decesso. Fra le ipotesi, gli inquirenti tengono in considerazione quella legata all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato arrestato nel corso di un’operazione antidroga da parte dei carabinieri due anni fa.

Condividi questo articolo su