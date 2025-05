Inflazione in calo ma i rialzi non mancano. Lo attestano i servizi statistici del Comune di Terni nel consueto bollettino mensile.

A Terni l’inflazione ad aprile si attesta all’1,6% contro il dato nazionale del 2%. «La concomitanza delle vacanze pasquali e dei ponti primaverili – spiegano da palazzo Spada – contribuiscono al rialzo di alimentari, trasporti aerei e marittimi e strutture ricettive. Scende, invece, il costo delle bollette elettriche (-8%) e del gas (-6.7%), dopo diversi mesi di rialzo».

«Il carrello della spesa vede aumenti per la carne, in particolare quella bovina, il latte e la verdura oltre al cacao e al caffè, mentre scende il prezzo della frutta che rimane comunque alto se comparato a quello dello scorso anno. Spostarsi per le festività quest’anno è costato molto alle famiglie che hanno scelto l’aereo (fino al 30% in più rispetto ad aprile 2024) o la nave (+16,6%) mentre chi si è spostato in macchina ha risparmiato fino all’8%». Infine su i prezzi delle strutture ricettive.