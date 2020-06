È rimasto incastrato in una canaletta con il piede mentre eseguiva un lavoro all’impianto di condizionamento in un’officina per autovetture a Terni, in via Benucci. L’infortunio si è verificato nella mattinata di martedì nella zona industriale di Maratta: a soccorrerlo gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato.

