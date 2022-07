Terni, insegnante cade e si frattura la gamba in classe: «Grazie per i soccorsi e le cure»

di Sonia Martini

Un sentito e speciale ringraziamento al personale dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e al 118 per aver avermi prestato i primi soccorsi e poi curata per una brutta frattura alla gamba. Sono un’insegnate di scuola materna e mentre mi trovavo in classe, qualche settimana fa, sono scivolata e poi caduta su me stessa. Sono stati attimi di paura e disorientamento, sia per il dolore che provavo sia perché non volevo spaventare i bambini. Appena è arrivata l’autoambulanza a scuola, ho avuto a che fare con persone gentilissime, professionali e dalla grande umanità. Quando sono arrivata in ospedale e mi hanno detto che mi sarei dovuta operare per la frattura di tibia e parte del perone, ho capito da subito che ero in buone mani. Per questo motivo avrei il grande desiderio di ringraziare il personale del reparto di ortopedia e tutto lo staff che mi ha seguito.