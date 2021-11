Terni, intasca 10 mila euro di reddito di cittadinanza senza averne diritto. Denunciato, patteggia

Per percepire il reddito di cittadinanza aveva dichiarato di essere residente in Italia da oltre 10 anni, quando in realtà era giunto nel marzo del 2014. Per questo, a seguito di un accertamento della Guardia di finanza di Terni, un cittadino 29enne originario della Nigeria – B.O. le sue iniziali – e residente con la propria famiglia in città, era stato denunciato alla procura della Repubblica. Giovedì, di fronte al gip Simona Tordelli, l’uomo ha patteggiato una pena di 10 mesi di reclusione. Assistito dall’avvocato Francesco Mattiangeli, con il rito ordinario avrebbe ‘rischiato’ una condanna da 2 a 5 anni. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘. Nel corso del tempo il 29enne avrebbe messo in tasca, non avendone diritto, 10 mila euro complessivi. A seguito del patteggiamento, l’Inps ha avviato le procedure per riavere indietro il reddito di cittadinanza percepito indebitamente.

