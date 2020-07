Terni: «Parco di via delle Palme intitolato a don Edmund»

«Il parco di via delle Palme sia intitolato a don Edmund Kamiński». A due giorni dal decesso, sono i consiglieri comunali Paolo Angeletti (Terni Immagina), Alessandro Gentiletti (Senso Civico) e Francesco Filipponi (Pd) a chiedere di avviare l’iter amministrativo «per consentire agli abitanti di Campitello e ai cittadini ternani di poter commemorare la memoria del parroco di San Matteo». Una morte che ha colpito l’intera città: «Una persona generosa – aggiungono – la cui improvvisa scomparsa ha drammaticamente scosso la nostra città. Un uomo che tanto ha dato ai nostri giovani, con passione per la vita. La sua figura è già indimentacabile. Esprimiamo il nostro dolore dinnanzi alla sua scomparsa e le condoglianze alla sua comunità parrocchiale e diocesana e riteniamo doveroso come consiglieri comunali attivarci perché quanto chiedono in queste ore molti cittadini sia realizzato. Terni non dimenticherà mai don Edmund Kamiński».

